Lis Vega abre su página con contenido para adultos

La actriz, Lis Vega suele compartir candentes imágenes en su cuenta de Instagram pero ahora ha decidido sacarle provecho a su espectacular figura.

Durante esta semana, la cubana de 43 años anunció el lanzamiento de su página ‘OnlyFans’. En la que compartirá contenido exclusivo para sus más fieles seguidores, en la que promete imágenes más sensuales y calientes.

“Los espero en mi OnlyFans. Link en mi bio. Contenido único, sensual y hot, para ti que me has seguido por años, para ti que conectas con mi sensualidad. No faltes”, escribió en la publicación donde anunció el lanzamiento de su página.