Leonardo García vuelve arremeter en contra de su papá

La guerra de declaraciones entre Leonardo García y su padre continúa, debido a que Andrés aseguró que Sandra Vale, su exesposa y madre de su hijo, era quien le proveía de drogas a sus hijos mayores.

En un reciente video que colgó en su cuenta oficial de YouTube, donde Andrés García hizo estas declaraciones en contra de la madre de sus hijos, a quien incluso acusó de dar sustancias ilícitas a sus hijos.

Sin embargo, estas declaraciones llegaron a los oídos de Leonardo y en su cuenta verificada de Instagram reaccionó y arremetió en contra de su propio padre, incluso lo llamó narcisista y muy poco caballeroso.

“Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer. Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajo de cretino, de mal hijo y puros insultos de su parte, y ahora esto… hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años. Me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre, yo siento que esta última es inaudita y yo ya no quiero hablar más este tema yo no voy a entrar a este circo”, detalló.