Karely Ruíz se pelea con la esposa del Escorpión Dorado

Una de las mujeres más sensuales del momento es Karely Ruiz quien además es de las mejor pagadas de la plataforma OnlyFans, gracias a sus candentes fotografías.

Su popularidad le ha abierto las puertas n colaboraciones con las figuras más importantes en redes sociales como Celia Lora y ahora se subió al volante con ‘El Escorpión Dorado’ donde habló de todos los temas más controversiales que la rodean y reveló algunos de sus secretos.

Muy al estilo del ‘Escorpión Dorado’, entrevistó a la influencer y también no pudo evitar el coqueteo intenso, incluso sostuvo una fuerte discusión con la esposa del realizador de contenidos.

Dana es esposa de Alex Montiel y llamó al realizador de contenidos mientras grababa con Karely y comenzó un tenso momento, pues comenzó a responder por el altavoz la influencer.

“¿Quién es Dana?”, dijo Karely y Dana, respondió que ella era “la mera, mera”, pero esto desató una serie de contestaciones entre ambas. “Yo soy la mera buena. No te compares”, dijo Ruiz, pero la esposa de Alex no se quedó callada y respondió: “Tú no te compares, mamacita, no sabes lo que dices”. Puedes ver la pelea a partir del minuto 20:28.