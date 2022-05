Larry Ramos, ex pareja de Ninel Conde podría estar muerto

Esta semana ha trascendido la noticia sobre la supuesta muerte de Larry Ramos, ex pareja de Ninel Conde, quien estaba prófugo de la justicia.

De acuerdo al periodista argentino Maximiliano Lumbia, especializado en temas internacionales, señaló que Ramos habría sido traicionado y se encuentra sin vida. Como recordarás, Ramos se dio a la fuga el pasado 1 de septiembre del año pasado, tras cortar el grillete que lo mantenía bajo arresto domiciliario al enfrentar múltiples demandas por fraude.

Fue a través del programa de Jorge Carbajal, el cual es transmitido por YouTube, el periodista argentino explicó que fue durante su huida cuando Larry Ramos, quien pagó una suma millonaria para librar la prisión, habría perdido la vida.

“Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal. Aparentemente en la huida lo podrían haber llegado a traicionar gente de su confianza que le dijo: ‘te voy a ayudar a escapar’ y esa misma gente que supuestamente lo iba a ayudar… lo podrían haber hecho desaparecer”, detalló el Lumbia.