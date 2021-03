Larry Ramos aparece para dar sus primeras declaraciones

Tras el escándalo legal que atraviesa Larry Ramos, reapareció en las redes sociales para romper el silencio.

Y es que el esposo de Ninel Conde ya fue sentenciado por las autoridades de Miami, Larry tiene que regresar el dinero que obtuvo de Cinthia Valverde, Guillermo Carbajal y otras personas, que le entregaron a cambio de ganancias extraordinarias.

Ramos detalló que va abrir una cuenta especial de Instagram para tratar de limpiar su imagen. Aunque no habló específicamente de las acusaciones de fraude en su contra, explicó que lo más importante en la vida es el tiempo y que todo en la vida tiene solución.

“Hay que ser conscientes del tiempo, el tiempo vale más que el oro. El tiempo vale más que el dinero, el tiempo es lo más precioso. Cómo se gana tiempo. Por lo general, el promedio de vida es de 80 años, tengo 35, me quedan 45, de los cuales la tercera parte me la pasaré durmiendo y la otra tercera parte me la pasaré trabajando, si Dios me da vida me quedan 15, señores la vida es corta, ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos”, relató en su clip.