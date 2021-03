Lenny Kravitz provoca miles de memes por sexy foto a sus 56 años

El rockero sorprendió a miles de usuarios en la web ya que decidió compartir una sexy fotografía en la que luce su cuerpazo de impacto.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Lenny Kravitz colgó este martes la postal que alcanzó más de 378 mil reacciones en la plataforma, pero el nombre del cantante se volvió tendencia durante el día de este miércoles.

En la fotografía aparece Lenny partiendo un coco, sin playera y presumiendo sus abdominales.

La imagen trascendió a otras redes sociales como Twitter, Facebook incluso en Instagram también reaccionaron los usuarios a la postal con divertidos memes.

both of these men are 56 years old Lenny Kravitz, let love rule ❤ pic.twitter.com/NQxdi45Fep — 𝕃𝕖𝕤𝕝𝕖𝕪 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@_LesleyJ) March 17, 2021

Lenny kravitz tiene ese físico de cargar esta bufanda. pic.twitter.com/EICTJ5oFC7 — i'm Cornholio (@aletorei) March 16, 2021

lenny kravitz me in my 20s

aged 56 pic.twitter.com/HrmDpAdJPD — claire. (@blissfulfiction) March 17, 2021

Lenny Kravitz desayunando, 56 años músico estadounidense – Ricardo Ismael, emprendedor monotributista argentino 31 años. pic.twitter.com/3w2prG5VNm — ARRANCÁ CON FUERZA (@Caviar_Microbio) March 17, 2021

lenny kravitz at 56 vs me at 30's pic.twitter.com/PGebDCIPKh — jess looking (@LookingJass) March 17, 2021

Lenny Kravitz a sus 56 años /// Yo a los 29 un lunes cualquiera después de haber salido el sábado pic.twitter.com/XtjNcuc3bK — Pepe Calero (@ajeno0) March 16, 2021

just saw that Lenny Kravitz is trending for looking like a literal god at 56… meanwhile I’m here at 29 like pic.twitter.com/l85BpplWGS — ᴀʟᴍᴇɪᴅᴀ (@dealmeiiida) March 17, 2021

Lenny Kravitz cumplirá 57 años el próximo 26 de mayo.