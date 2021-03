Kendall Jenner se pone borracha junto a Kylie Jenner

Las menores del clan Kardashian-Jenner, han construido su imperio con carreras separadas, pero cuando se unen son una verdadera bomba. Y para estrenar el nuevo tequila de Kendall, que por cierto está hecho en México, las hermanas hicieron un verdadero show para el canal de YouTube de Kylie.

En su canal oficial de la millonaria, hay una sección que se llama “Borracho prepárate conmigo”. Anteriormente ha participado su hermana mayor Khloé Kardashian y al igual que este nuevo vídeo fue muy gracioso.

Las celebridades se volvieron virales después de que Kylie estrenara el clip y es que mientras se maquillaban, bebían el famoso tequila ‘818’. En total las hermanas se bebieron 8 shots y con eso tuvieron para llegar a las lágrimas.

Además Kendall rompió el pequeño set donde filmaron la sesión y ambas arruinaron sus maquillajes agregando sombras de colores fuertes en sus mejillas.

Estos fueron algunos vídeos que sus seguidores recopilaron después de que se publicara el clip.

no thoughts just drunk kendall destroying the set pic.twitter.com/NeOjzOOwqD — mickey ⚡️ (@onlyangeljpg) March 17, 2021

Kylie telling Kendall she was beautiful every morning, when she struggled with acne is actually very sweet pic.twitter.com/upBc8Nk7yR — Edona (new acc) (@EdonaaKrasniiqi) March 17, 2021

im damn sure if i ever get drunk i would behave like kendall lmaoo pic.twitter.com/4K8DylsJZr — M (@noidontcook) March 17, 2021

