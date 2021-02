‘La Chilindrina’ tuvo tumores por interpretar a su personaje

A través del programa de entrevistas de Yordi Rosado, María Antonieta de las Nieves, confirmó que aunque vivió una gran época interpretando a ‘La Chilindrina’ tuvo problemas de salud por este personaje.

Aparentemente para realizar su personaje tenía que vendarse el busto, lo que el tiempo después le trajo graves problemas de salud y así lo reveló hace unas horas.

“Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba, y decían: ‘Ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, que niña se ve’. Pues cómo no, si me estaba ahogando, imagínate las primeras veces que lo usé yo dije:’ a ver hasta dónde aguanto’, pues aguanté 50 años”, relató al conductor.