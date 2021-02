Daft Punk confirma su separación con emotivo vídeo

Daft Punk ha llegado esta mañana a destrozar el corazón de algunos de sus seguidores, ya que a través de sus redes sociales, anunciaron oficialmente su separación.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo formaron la agrupación en París durante 1993 y luego de 28 años juntos, han decidido separarse y sin dar algún motivo por este adiós definitivo.

A través de un vídeo llamado “Epílogo” que dura alrededor de 8 minutos y que es una parte de su película ‘Electroma’ de 2006, confirmaron la noticia.

La agrupación ha tenido múltiples colaboraciones con diferentes artistas y por supuesto, éxitos desde 1993 que lograron colocarse como número uno en las listas de popularidad, uno de sus últimos trabajos fue junto a The Weeknd y fanáticos esperaban verlos en su presentación de Super Bowl.

Hasta este momento, Kathryn Frazier, publicista de Daft Punk confirmó también la noticia a Pitchfork, sin dar detalles.

Las redes no han tardado en reaccionar y por supuesto se han colocado como ‘trending topic’.

Me trying to get Daft Punk back together pic.twitter.com/ZBEMQKS1Bs

— Saint Hoax (@SaintHoax) February 22, 2021