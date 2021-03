Emma Stone ya dio a luz a su primer bebé

El pasado mes de enero se confirmó el embarazo de Emma Stone, luego de ser captada por paparazzi con su pronunciada ‘baby bump’. A pesar de que la actriz trató de mantener en secreto su estado.

Finalmente se dio a conocer que Emma ya dio a luz pero nuevamente lo mantuvo bajo mucha reserva.

De acuerdo al portal TMZ, la famosa protagonista del live-action de ‘Cruella’, le dio la bienvenida a su primer bebé el pasado 13 de marzo. Fuentes cercanas a la pareja no revelaron más detalles al respecto como su peso o sexo.

Emma Stone Gives Birth to First Child with Hubby Dave McCary https://t.co/KT3xXDmo99

— TMZ (@TMZ) March 26, 2021