Durante la semana 11 de ‘Survivor México’, la estrategia entre Alejandra, Gary y Paco, no salió como esperaban, ya que su intención era sacar del juego a Kristal y Cynthia y, así eliminar a las personas que consideran más débiles, pero esto no sucedió.

En el ‘Concejo Tribal’, Kris y Cyntia confirmaron que solo se tienen a ellas, ya que el resto del equipo las quiere fuera, sin embargo, su fuerza y capacidad para vencer a Bárbara quien también fue sentenciada, demostró que su historia en ‘Survivor’ va a continuar hasta la final.

Durante la nominación, Gary y Denisha, se enfrentaron en una discusión que según las redes ganó Denisha, al decir las verdades de su contrincante en televisión nacional.

Pero la noche se la llevó Bárbara Falconi, que se enfrentó a Cyntia y Kristal, para quedar eliminada durante el segundo enfrentamiento que no pudo ganar aunque intentó hacer todo lo posible por demostrar su fortaleza.

“Siempre sé que puedo más, pero creo que estos últimos días, mi cuerpo me pedía irse. Y en esta última prueba lo noté, se cansó desde el segundo uno ya estaba temblando, y cuando no se puede, no se puede. Estoy feliz y orgullosa de todo lo que logré, de todos los miedos que superé (…) me llevó una de las experiencias más fuertes, hermosas y difíciles de mi vida”, declaró Bárbara antes de irse y despedirse de sus compañeros.