Kim Kardashian revela la verdadera razón por la que se divorció de Kanye West

Ha pasado casi un año tras la separación entre Kim Kardashian y Kanye West, aunque la empresaria no había dado detalles del porqué decidió divorciarse del rapero, en una reciente entrevista decidió romper el silencio y hablar al respecto.

En los últimos días se ha convertido en una guerra de dimes y diretes entre Ye, debido a la crianza de sus hijos y las declaraciones que ha hecho el cantante han hecho enfurecer a la socialité, quien actualmente atraviesa un romance con Pete Davidson.

Fue para la revista Vogue que Kim Kardashian decidió hablar por primera vez y compartió la verdadera razón por las que decidió formalizar su separación de manera legal con el rapero, aunque circularon versiones de infidelidades, es hoy que ella misma abrió su corazón para contar la verdad.

“Durante tanto tiempo, hice lo que hacía feliz a otras personas… Y creo que en los últimos dos años decidí que me haría feliz. Y eso se siente muy bien. E incluso si eso creó cambios y provocó mi divorcio, creo que es importante ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente te hace feliz. Me he elegido a mí misma. Creo que está bien elegirte a ti”.}