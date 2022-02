La deuda que Belinda se rehusaba a pagar

Fue a través de las redes sociales que se dio a conocer una deuda que Belinda tenía con ‘Mamma Jee Wig Maker’, una artista que se dedica a hacer pelucas de alta calidad.

Bajo el usuario @CarlsJee en Twitter, la artista abrió un hilo para exponer la deuda que tenía el equipo de la cantante, tras pedirle una peluca para una sesión fotográfica que Belinda protagonizaría.

View this post on Instagram

“Y la única respuesta que tenía era que finanzas de wonu estaba pasando por un momento difícil y complicado. Igual y Belinda no está ni enterada de que no me han pagado, pero Paula sí y creo que no le interesa en lo absoluto”, detalló en Twitter.