Kanye West confirma que hay un segundo vídeo de Kim Kardashian

En una reciente entrevista el rapero, Kanye West , ahora llamado solamente Ye, dio a conocer que existe otro vídeo íntimo protagonizado por su ex esposa con el cantante Ray J.

Fue durante su conversación con Hollywood Unlocked, que el famoso rapero explicó que recuperó una computadora portatil donde se almacenaba la otra filmación casera, la cual le fue entregada a la empresaria y socialité Kim Kardashian.

“Fui a buscar la computadora portátil de Ray J yo mismo esa noche. Me encontré a este hombre en el aeropuerto, luego me subí a un avión, regresé y se lo entregué a las 8 de la mañana”, contó Ye, agregando “Ella lloró cuando lo vio. ¿Sabes por qué lloró cuando lo vio en la computadora portátil? Porque representa cuánto la han usado. Representa cuántas personas no la amaban y simplemente la veían como una mercancía”, detalló.