Khloé Kardashian siempre ha sido una de las favoritas de las hermanas de la dinastía, sin embargo, también ha recibido múltiples ataques por sus cambios físicos, los cuales han sido gracias a su disciplina tanto en el ejercicio como en una buena alimentación.

Pero durante los últimos días, algunos seguidores filtraron imágenes de Khloé posando en bikini, donde aparentemente lucía diferente a como lo presume en redes, provocando una ola de críticas.

View this post on Instagram

Tras esta difusión, Khloé decidió hacer un vídeo y compartirlo en su cuenta de Instagram, en la imagen la modelo presume su abdomen de acero, ‘sin bra’ y confirmando que no necesita ningún programa de edición para presumir que posee un cuerpazo.

“Hola chicos, esta soy yo y mi cuerpo sin retoques, ni filtros. La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto – y luego compartirlo con el mundo; debo tener todo el derecho de pedir que no se comparta, independientemente de quién seas”, declaró Khloé.