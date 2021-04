Juanpa Zurita y Macarena Achaga disfrutan su amor desde la playa

Hace un poco más de una semana, Juanpa y Macarena confirmaron su relación después de publicar fotografías que hablan más que mil palabras. Después de fuertes rumores sobre su relación, nuevamente vuelven a presumir su amor en redes sociales.

Fue a través de sus respectivas cuentas de Instagram que la pareja del momento volvió a dar de qué hablar al compartir algunas fotografías juntos. Además, al acudir al cumpleaños de Juanpa en familia, Macarena confirmó que su relación es más formal que lo que sus fanáticos pensaban.

“25 Madre mía. Oficialmente es un cuarto de siglo. Qué fuerte pero qué bello. Este año lo he dedicado a mi alma y cuerpo. Amistades y familia. Estoy feliz, pleno y con más ganas de vivir todo eso que aún no he hecho, rodeado de gente que amo y siempre con ustedes en el camino”, escribió Juanpa en la descripción de la publicación.