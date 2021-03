Vídeo muestra a mosquito chupando sangre hasta explotar

La revista Entomogy Today publicó hace un par de semanas un articulo que realizó Perran Moss, un experto que estudia los culícidos y quiso demostrar qué sucede cuando un mosquito explota.

A través de Twitter compartió un vídeo que muestra cómo un mosquito literalmente explota al no poder dejar de beber la sangre. Según el experto, esto se debe a que descubrió cómo cortar el cordón nervioso ventral ya que corta la señal para dejar de alimentarse, lo que le da una sed insaciable de sangre.

Al hacer este procedimiento, los mosquitos pueden beber hasta cuatro veces su peso y terminar explotando. El primer investigador que descubrió esto fue Robert Gwadz, quien dedujo que la ingestión de sangre está regulada por receptores de estiramiento abdominal que evitan que los mosquitos se beban hasta morir.

El experto usó mosquitos Aedes aegypti hembras ya que solo las hembras se alimentan de sangre, y los colocó en un refrigerador, durante una hora. Bajo un microscopio de disección, inmovilizó al mosquito de costado y pellizcó el abdomen así aplastando el cordón nervioso ventral. Después de un día dejó que los mosquitos se alimentaran de su brazo, como lo hacen habitualmente en su laboratorio.

Este estudio y sus resultados no son una forma práctica de controlar las poblaciones de mosquitos o reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos. Pero este conocimiento de la biología de los mosquitos y sus mecanismos de alimentación de sangre podría tener muchas aplicaciones inesperadas e inspirar investigaciones futuras.

El vídeo viral fue tan solicitado que decidió compartir otra versión más corta de cómo explotan los mosquitos.

By popular demand, here's a shorter version of the exploding mosquitoes video pic.twitter.com/nRMiycFKqH

— Perran Ross (@MosWhisperer) March 24, 2020