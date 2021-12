Joven se viraliza por presumir su título en el puesto de su mamá

A través de las redes sociales se ha viralizado la historia de un joven quien no dudó en presumir su título como Ingeniero en el puesto de tianguis que gracias a su mamá logró este reconocimiento.

Se trata de Enrique Zapata Reyes, un joven originario de Coahuila quien por medio de su cuenta de Facebook decidió compartir un gran mensaje, que logró llegar al corazón de miles de personas en la plataforma convirtiéndose en viral.

El joven hizo un llamado a la sociedad para que sigan consumiendo en el mercado local ya que gracias al puesto de su mamá logró superarse y se tituló en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores De La Región Carbonífera.

“Dios es muy bueno con nosotros, hace días recibí mi título como Ingeniero y quise tomarme está foto en el toldito de la pulga con mamá, dios sabe cuántas veces de esa venta salió para camiones, material, libros, copias, etc. Muchas veces vendimos justo para el camión o un poquito más pero Dios nunca nos dejó, agradezco a cada persona que nos compró un prenda de ropa, un par de zapatos, bolsas, etc. porque me ayudaron a qué este sueño fuera posible, además de todas las personas que me ayudaron en todo que siempre estuvieron para mí el título es de ustedes de igual forma, quiero invitar a través de esta publicación que sigamos #consumelocal no sabemos si el elote, empanada, agua fresca, rifa o demás, sea para nuestros futuros ingenieros , arquitectos, doctores, maestros, etc”, escribió en la publicación que supera las 92 mil reacciones y ha sido compartida más de 59 mil veces en la plataforma.