Eduin Caz presume su título universitario

El vocalista de Grupo Firme decidió presumir en sus redes sociales que por fin logró titularse como Licenciado en Mercadotecnia.

Fue a través de su cuenta verificada de Instagram, donde Eduin Caz compartió con sus más de 5 millones y medio de seguidores, donde compartió la noticia y agradeció a quienes le ayudaron con este logró personal.

“Oficialmente licenciado Eduin Caz. El día de hoy llego mi titulo universitario. Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer. El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo, el famosísimo Dream Team”, escribió en la plataforma.

“A los maestros que en un principio eran súper sangrones pero después entendieron mi situación y me apoyaron. Y en este último trámite a los que se involucraron no tengo palabras para agradecerles. Padres esto es por ustedes que sepan que no fallé y que como dice la canción “Lo que quiero lo consigo”, finalizó el mensaje con fotografías junto a su esposa también.

