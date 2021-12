Jaime Camil revela por qué se acabó la amistad con Luis Miguel

Jaime Camil fue cuestionado sobre el fin de su amistad con Luis Miguel, quien es reconocido como un amigo cercano de la familia Camil.

Durante una entrevista con el famoso youtuber “Escorpión Dorado” interpretado por Alex Montiel, Jaime Camil habló sobre su distanciamiento con el cantante.

Durante la plática, ‘Escorpión Dorado’ preguntó a Camil si la amistad con Luis Miguel había terminado por el cariño que su padre le tenía al cantante, a lo que el actor declaró:

Entonces, el youtuber cuestionó si tuvo que ver que ‘El Sol’ anduvo con Sofía Vergara, a lo que el actor dijo:

“Nada… bueno, te baja a todas, pero es que es Luis Miguel, pero no hay pedo, todo bien”.

También Escorpión Dorado se refirió acerca del rumor que señalaba que Luis Miguel está muerto y ahora un doble se hace pasar por él; a lo que Camil expuso:

“Hace años que no hablo con él y dos, no tengo idea. No creo que se haya muerto, la neta”.