Pese a que cuenta con bastantes antecedentes, José Manuel Figueroa tacha de “confundida” a Alicia Machado por llamarlo golpeador.

“Hasta que me levantó la mano y me pegó y me dio un bofetón. La única vez que un hombre me ha levantado la mano y creo que no le quedaron ganas de volverlo a hacer”, dijo Machado.