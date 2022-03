Usuarios recuerdan cuando Jim Carrey besó a la fuerza a Alicia Silverstone en un escenario

Lo sucedido en la noche del domingo durante la ceremonia de los Oscar sigue dando de qué hablar y es que después de que el actor, Jim Carrey arremetiera en contra de Will Smith, diciendo que se sintió asqueado por la ovación que le rindieron cuando recibió su premio.

A través de las redes sociales, un usuario de Twitter le recordó el momento en el que besó a la fuerza a la actriz Alicia Silverstone, durante la entrega de premios de los MTV Movie Awards de 1997.

En el vídeo se muestra el momento exacto en el que Carrey recibe el premio que recibió por su interpretación en ‘Cable Guy’, anunciado por la actriz y sin más, la besa en la boca a la fuerza, cabe señalar que en ese entonces el actor tenía 35 años mientras que Alicia solamente contaba con 19 años.

says the guy who sexually assaulted alicia silverstone on stage https://t.co/5YLXhvZNXg pic.twitter.com/6TTmOU2cvm

— yasmin (@ycsm1n) March 29, 2022