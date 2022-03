Jim Carrey arremete contra Will Smith

La bofetada que Will Smith protagonizó durante la ceremonia de los Oscar ha generado una verdadera polémica en el mundo del espectáculo, varios comediantes han salido en defensa de Chris Rock.

Pero ha sido Jim Carrey quien ha manifestado las palabras más duras para el actor ha sido Jim Carrey, quien también arremetió a los representantes de la gala. Fue durante una entrevista con Gayle King de CBT This Morningque que Carrey habló de lo ocurrido.

“Me sentí asqueado por la ovación de pie que los asistentes le brindaron a Will Smith, sentí que Hollywood es moralmente débil, sin carácter en masa, realmente sentí que esto es una indicación muy clara de que ya no somos el club genial”, expresó Jim Carrey.

Así mismo, Carrey aseveró que Will debió haber sido arrestado y escoltado afuera del recinto, incluso dijo que de haber sido Chris Rock, no hubiera dudado en presentar una demanda.

“Yo hubiera anunciado esta mañana que demandaba a Will por 200 millones de dólares porque ese video. Ese video estará ahí para siempre, el insulto durará para toda la vida. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter me parece bien. Pero nada te da derecho a pegar a alguien por palabras”.

Finalmente, Jim dio su teoría tras la reacción violenta y precipitada de Will al atreverse a subir al escenario para golpear a su colega.

“Salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de él. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Proyectó una sombra sobre el momento brillante de todos anoche… Fue egoísta”, finalizó Carrey.