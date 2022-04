Abogados de Johnny Depp y Amber Heard se enfrentan en juicio

Después de una larga lucha legal entre Johnny Depp y Amber Heard, por fin llegó el momento del juicio final, mismo que comenzó este martes 12 de abril en los tribunales de Fairfax County en Virginia, Estados Unidos, donde ambos actores se presentaron ante la corte para comenzar con los litigios del juicio por supuesta difamación de parte de Heard hacía Depp.

Mientras los abogados de Amber Heard arremetieron contra Johnny Depp llamándolo “monstruo” por la droga y el alcohol, por su parte, Benjamin Chew, abogado del actor denunció que la actriz le cambió para siempre la vida y su reputación a Depp.

Tanto Amber como Depp se acusan de difamación mientras la actriz asegura ser víctima de violencia doméstica, mientras que el actor lo negó por completo además acusó a su exmujer de haberlo maltratado a él y reclamó 50 millones de dólares en daños y perjuicios.

Este juicio podría prolongar al menos por seis semanas y contará con testigos de famosos como el actor James Franco, el multimillonario Elon Musk, Paul Bettany y la actriz Ellen Barkin.

Los abogados de Johnny Depp presentaron pruebas acerca de las infidelidades de Amber Heard con videos de seguridad de la vivienda que la pareja compartía, hechos que ocurrieron mientras estaban en matrimonio, en el que se aprecia que estuvo con Elon Musk y James Franco. Además detallas que estos videos coinciden con las fechas en las que Amber aseguró que el actor la violentó.

Por su parte, la defensa de la actriz, relató que amaba al actor por su lado “carismático, encantador, generoso. Pero desgraciadamente apareció el monstruo y este monstruo aparecía cuando bebía o tomaba drogas” y agregó que esta conducta sobre salió por los cócteles de alcohol, medicamentos, cocaína, éxtasis y hongos alucinógenos que consumía Depp.

Además el actor detalló que la actriz “se presentó como una copia de mí, precisamente con los mismos intereses, pensamientos, escritores favoritos, gusto por la música y el arte que me gusta a mi. En lugar de ver esto como algo calculado, sociópata y emocionalmente deshonesto, me convencí de que era entrañable, lindo y dulce”.

En redes sociales apuntan que esta es la característica de un narcisista y el testimonio de la hermana de Depp, Christi Dembrowski, lo sustenta pues describió que su relación matrimonial era tóxica “siempre conflictiva” y que “exageraba mucho” los problemas de alcohol y drogas de su marido.

La hermana del actor, aseguró que lo llamaba gordo y en una ocasión, cuando hablaban de un contrato publicitario con Dior, Amber le dijo: “Dior es clase y estilo, y tú no tienes estilo”. Este juicio, está siendo retransmitido en directo por televisión y que durará semanas”.

"you don't have class, you don't have style"…. Amber Heard to Johnny Depp, in relation to meetings with Dior and her jealousy & disgust.

Emotional, coercive, passive aggressive abuse right there.#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/rVC5d9Azym — SuzannesAccount 2 (@SuzanneAccount) April 12, 2022

