Pablo Montero se une a TikTok vestido de Vicente Fernández

A pesar de la polémica que causó la transmisión de la serie biográfica de Vicente Fernández, realizada por el productor Juan Osorio, historia que está basada en el libro de la escritora y periodista argentina Olga Wornat.

Sin embargo, se ha confirmado la segunda temporada de esta serie.

Fue Jesús Gama, integrante de la famosa agrupación ‘Mariachi Gama Mil’ que se confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram y al compartir un TikTok en el que causó controversia que Pablo Montero bailara junto los marichis que se caracterizan por realizar este tipo de contenidos.

“La segunda temporada de @elultimoreymx se viene con todo”, escribió Jesús Gama en el video que compartió también Pablo Montero junto al siguiente texto: “En #ElUltimoRey nos pusimos muy tiktokers… 😄 ¿Deberíamos hacer más? Los leo…”, en el clip aparece Emilio Osorio también.

Los mensajes que le dejaron en la sección de comentarios al cantante, causaron un verdadero debate, pues unos criticaron el baile que realizó Pablo, mientras que otros le pidieron que realizara más Tiktoks de este tipo.

“Se vuelve a morir jajajajaja”, “Ay ése Pablo! No ata ni desata😢”, “Que feo caso, con Mr Chente no pls”, “Mi chente no haría esas mamad”, “No les da vergüenza faltarle el respeto a don Chente bailando con este alcohólico, mariguano, fracasado de Montero”, .son algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma.