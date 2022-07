Jason Momoa sufre aparatoso accidente vehicular

El actor sufrió un aparatoso accidente automovilístico con un motociclista.

De acuerdo a medios especializado Jason Momoa estuvo involucrado en un accidente vehícular en Old Topanga Canyon Road, Los Ángeles.

Según el portal TMZ, el actor se encontraba a bordo de su automóvil cuando un motociclista que conducía en sentido contrario, perdió el control de su unidad y se estrelló directamente contra la parte delantera del vehículo del actor.

Jason Momoa made contact with a motorcycle rider who turned a sharp corner near Calabasas in a head-on collision that luckily didn't result in serious injury. https://t.co/uvsreUQxv9

