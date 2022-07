Captan a Eiza González y Jason Momoa juntos en Londres

Después de que se especulara que Eiza González y Jason Momoa habían terminado su breve romance, parece ser que los actores, simplemente han llevado esta relación bajo mucha reserva, ya que medios internacionales reportan que la pareja fue vista en Londres.

La revista People ha sido la encargada de difundir este romance y durante su visita a Londres, la actriz mexicana ha sido captada saliendo del mismo bar del que salió Jason Momoa.

De acuerdo al mismo portal Eiza González y Jason Momoa se reencontraron tras los rumores de su ruptura en Europa el martes 5 de julio, se había reportado que llevaban un romance de 4 meses, pero que no funcionó por diferencias personales y porque ambos están enfocados en sus carreras.

Según testigos, los actores estuvieron juntos dentro de un mismo establecimiento en Londres y aunque trataron de despistar a los paparazzis saliendo por separado, no lograron evitar que se hablara al respecto.

Eiza Gonzalez out in London on Tuesday evening 🇬🇧 pic.twitter.com/9a1HhBJclK

— Eiza Gonzalez News (@EizaGonzalez_HQ) July 8, 2022