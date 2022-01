Britney Spears explota contra su hermana y anuncia su retiro temporal de Instagram

Desde que Britney Spears recuperó su libertad, las redes sociales se han convertido en una herramienta para que ella pueda estar cerca de sus seguidores, además ha dejado claro que prefiere mantenerse alejada de su familia por todo el daño que le causaron.

Y recientemente mostró su molestia en contra de su hermana Jamie Lynn, quien en una entrevista para el programa ‘Good Morning America’ habló de la salud mental de Britney Spears y señaló que su comportamiento es errático, paranoico y espiral.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la ‘Princesa del pop’, no dudó en responder a los señalamientos que hizo su hermana, dejando claro lo tensa que es su relación después de que la cantante recuperara su tutela.

En el largo texto que compartió Britney Spears explica que ha estado enferma y saber las declaraciones de su hermana la hicieron sentir peor.

“De todos modos, las 2 cosas que me molestaron que dijo mi hermana fueron que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo mucho conmigo hace 15 años en ese momento … entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que quiera vender un libro a mi costa? ¿De Verdad? Luego, donde la dama menciona por qué te acusó de hacer remixes de sus canciones. Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero escribí muchas de mis canciones y mi hermana era una bebé. Ella nunca tuvo que trabajar para nada. Siempre se le dio todo”, sentenció.

También señaló lo mal que la ha pasado por su familia, a quienes acusa de haberle destruido sus sueños en varias ocasiones, finalmente mandó un mensaje en el que no es bueno confiar en nadie y que se retiraría de las redes sociales por un tiempo.

Su reciente publicación también está dirigido a su hermana desmintiendo que se haya encerrado junto a su hermana en una habitación mientras “agarraba un cuchillo”.

“Jamie Lynn felicidades nena. Te has rebajado a un nivel completamente nuevo de bajo. Nunca he estado cerca de ti con un cuchillo o alguna vez pensaría en hacerlo. El único cuchillo con el que te vi en casa cortaba los trozos de calabaza más grandes que había visto en mi vida y era demasiado grande para cortarlo. Así que, por favor, deténganse con estas locas mentiras para los libros de Hollywood. Ahora y solo ahora sé que solo una escoria inventaría esas cosas sobre alguien. De hecho, estoy muy confundido acerca de que inventes eso porque, sinceramente, no es propio de ti en absoluto. ¿Alrededor de los niños? ¿Jamie Lynn en serio? Vamos. Felicidades por presentarle a tu hermana mayor el concepto de bajar, bajar, bajar. Porque ganas en eso, nena.