Intocable cancela show en Monterrey y arremeten contra su vocalista en redes sociales

Este fin de semana Intocable tuvo que cancelar su concierto, a pesar de que ya había arrancado, debido a que el vocalista, Ricky Muñoz no se sentía bien y tenía dolor de garganta.

Fue durante su presentación en la Arena Monterrey, que el cantante causó la molestia del público tras anunciar la noticia, esto después de una hora de inicio del espectáculo y agregó que no devolverían el dinero, posteriormente se bajó del escenario.

Más tarde, el mismo vocalista apareció en la cuenta verificada de la agrupación para disculparse por la cancelación y el mismo clip recibió criticas y malos comentarios.

“La verdad me siento súper mal. Físicamente me siento súper bien, con ganas, puedo hablar, lo que no puedo es cantar. Si tengo que disculparme por eso pues una disculpa. Me disculpo por tener mucho trabajo. No quería que terminara de esta manera, pero me sentía yo más impotente, no podía fingir que todo estaba bien cuando no”, expresó Ricky Muñoz.