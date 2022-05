Intentan derribar al comediante Dave Chappelle en pleno escenario

El comediante, Dave Chappelle sufrió un intento de ataque en el escenario del Hollywood Bowl y usuarios en redes sociales no pueden evitar recordar lo sucedido en la ceremonia de los premios Oscar con Will Smith y Chris Rock.

Los hechos ocurrieron este martes por la noche durante el espectáculo del comediante, de acuerdo al portal TMZ, el sospechoso fue identificado como Isaiah Lee.

El departamento de policía de Los Ángeles reportó que el hombre de 23 años, fue arrestado bajo sospecha de asalto con arma mortal, aunque las autoridades reportaron que el arma “puede expulsar una hoja de un cuchillo” cuando se dispara de manera correcta, no precisaron si trató de usar el arma.

A través de las redes sociales se han difundido el momento exacto de la agresión, las imágenes fueron registradas por el público asistente al espectáculo, quienes no dudaron en compartir cómo el sujeto logra subir al escenario y se derriba al comediante.

Después se observa que el hombre es arrastrado por personal de seguridad. La policía reportó también que el comediante no fue lesionado durante el percance.

Someone rushed the stage and attacked Dave Chappelle during his Hollywood Bowl performance … and the surreal moment was caught on video. https://t.co/kFf1BvJDvt pic.twitter.com/tQzrt6tMLj

— TMZ (@TMZ) May 4, 2022