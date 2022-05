Lolita Cortes podría regresar par los 20 años de ‘La Academia’

Sin duda alguna una de las criticas más polémicas del reality show ha sido Lolita Cortés, quien por sus fuertes comentarios a los alumnos se convirtió en la Juez de Hierro y ahora estaría dispuesta a regresar al programa.

Fue para la lente del programa ‘Ventaneando’ que la actriz reveló que podría regresar para el 20 aniversario de ‘La Academia’ pero que haría algunos ajustes para no cometer errores del pasado.

Aunque Lolita no dio más detalles al respecto, comentó que está dispuesta a escuchar las propuestas de trabajo y se dijo feliz de poder ser parte de esta edición tan importante para el reality show, el cual sin duda alguna marcó su carrera.

“Nunca está de más escuchar, me encantaría que sean cosas favorables. No me gustaría que repitiéramos cosas que no ayudaron, que lo que hicieron fue poner en duda el reality show y el concurso como tal, pero de eso todavía no sé hasta que me llamen”, confesó.