Integrante del ’90’s Pop Tour’ es operado de emergencia por aparatoso accidente

Este fin de semana arranca la serie de conciertos que ofrecerán los integrantes del ‘90’s Pop Tour‘, pero lamentablemente uno de ellos sufrió aparatoso accidente que lo llevó al quirófano.

Se trata de Sergio O’Farrill, quien es parte de Kabah y por medio de su cuenta oficial de Instagram relató que tuvo un accidente en motocicleta, que le dejó el tobillo roto, razón por la que fue hospitalizado y tuvo que ser operado.

Aunque se especuló que su participación corría peligro en esta gira que empieza este viernes, el cantante ha compartido con sus más fieles seguidores que su recuperación ha sido rápida, incluso fue dado de alta este mismo fin de semana y justo este lunes ha compartido que le inmobilizaron el pie para poder acudir a los conciertos.

Sergio ha documentado todo su proceso, desde que fue dado de alta, hasta cómo ha batallado para tomar su baño y cómo es que luce su herida.

“Ya me operaron, ya está el hueso pegado y tú me conoces muy bien vecino, una fractura no me va a parar para hacer absolutamente nada, no me duele. Por supuesto que voy a salir en el show ¿por qué no? No puedo pisar entonces bailar como siempre lo hago pues sí está un poco complicado pero vamos a encontrar la forma, no es como que tenga el resto del cuerpo roto, al contrario, puedo bailar ‘La Calle de las Sirenas’ sin problema. Encontraremos la manera”, explicó en un vídeo junto a Ari Borovoy este fin de semana.

Así es cómo luce la herida de Sergio.

