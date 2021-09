Inés Gómez Mont se declara inocente en nuevo comunicado

Inés Gómez Mont había asegurado hace unas semanas que era inocente de todo lo que se le acusaba y luego de guardar silencio y no publicar nada en redes, decidió compartir un nuevo comunicado con detalles que sostendrían que la conductora es inocente.

En el comunicado, asegura que ha permanecido en silencio con el fin de concentrarse en la defensa de su caso, al cual no tiene acceso, ya que le han negado el expediente que hay en su contra, sin mencionar a su esposo.

“De acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”, se lee en el comunicado.

La conductora recalcó que nunca ha recibido ningún peso y jamás en la vida ha visto más de mil millones de pesos y ha descartado pertenecer al crimen organizado.

Aparentemente el lanzar este comunicado, podría traerle consecuencias graves en su contra, permitiendo a la Fiscalía fabricar más casos alrededor de este.

“A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra con respeto les pido su voto de confianza. Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”, finaliza el comunicado.