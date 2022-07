Causa indignación video en el que un personaje de ‘Plaza Sésamo’ rechaza saludo a dos niñas

Durante este fin de semana se ha difundido un video protagonizado por un personaje de ‘Plaza Sésamo’ que causó indignación entre los usuarios de las redes sociales ya que generó toda clase de reacciones pues aseguran que se trata de racismo mientras otros dicen que el personaje seguía las reglas del parque.

Los hechos ocurrieron durante un desfile de ‘Sesame Place’ dedicado al show de ‘Plaza Sésamo’ en Filadelfia, de acuerdo a la madre que publicó el clip, describió que la acción del personaje de Rosita le resultó totalmente repugnante.

“Voy a seguir publicando esto, porque esto me tenía caliente. Estábamos saliendo de Sesame Place y las niñas querían detenerse para ver a los personajes. ¡ESTA persona repugnante le dijo descaradamente a nuestras hijas que NO y luego procedió a abrazar a la niña blanca que estaba a nuestro lado! Luego, cuando fui a quejarme, me miraron como si estuviera loca. Le pregunté a la señora quién era el personaje y quería ver a un supervisor y me dijo que ELLA NO SABÍA!! ¡Nunca volveré a poner un pie en @sesameplace! Y por favor siéntase libre de volver a publicar esto. De hecho, devuélvanme mi dinero, tan enojada que detuve el video pero me enojé tanto cuando descaradamente les dijo que no”, escribió junto al clip.