Tristan Thompson es captado con otra mujer

Después de que se confirmara que Khloé Kardashian y Tristan Thompson esperan otro hijo en común a través de un vientre de alquiler, se ha revelado que el basquetbolista ya tiene otra conquista más, al ser captado en Grecia con una misteriosa mujer.

A pesar de que se ha dado a conocer que Khloé y Tristan mantienen una relación como padres de su hija True Thompson y no hay ningún romance entre ambos, decidieron volver a concebir a otro hijo para darle un hermano a su pequeña.

En redes sociales circula un video que muestra a Tristan tomado de la mano de una mujer, por el momento no identificada, de acuerdo al portal TMZ este paseo ocurrió después de que pasara una noche de fiesta en los centros nocturnos de Mikonos, en Grecia.

El portal Page Six también publicó las imágenes en las que el jugador de los Chicago Bulls, camina entre las concurridas calles de Mikonos junto a una mujer morena que vestía un ajustado vestido en colores naranja y rojo.

El mismo medio estadounidense reveló que el basquetbolista ha pasado varios días de fiesta y a pesar de que está por nacer su segundo bebé junto a su ex pareja, Khloé, con quien terminó después de que se ventilara que su entrenadora tuvo un bebé también, esto ocurrió en el proceso del embarazo subrogado.

