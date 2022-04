Abogados de Amber Heard quedan mal durante juicio

En la reciente jornada del juicio que enfrentan Amber Heard y Johnny Depp por difamación, los abogados de la actriz están quedando muy mal ante el jurado, además se han revelado detalles que están dejando muy parada a Heard.

Lo primero que se informó este jueves es que no se contaría con el testimonio del actor James Franco ni el de Elon Musk, quienes estarían en favor de Amber Heard, además se dio a conocer el testimonio de Terence Dougherty, consejero general de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), asociación que ayudó a la actriz a redactar el artículo de violencia de género.

Durante su testimonio se centró en la donación de 3,5 millones de dólares que Amber prometió hacer, esto es la mitad de los 7 millones de dólares que recibió como acuerdo de divorcio con Depp, a lo que Dougherty testificó que ACLU solo ha recibido 1,3 millones hasta ahora pero espera recibir el dinero en un periodo de 10 años, sin embargo Heard no ha contribuido desde 2018.

ACLU JUST SAID IT WAS ELON MUSK THAT DID THE 500K DONATION TO THEM IN AMBER HEARD'S NAME. AMBER HEARD DID NOT DONATE THE SEVEN MILLION LIKE SHE PLEGED TO THE CHILDREN'S HOSPITAL OMG #JohnnyDeppVsAmberHeard #justiceforjohnnydepp pic.twitter.com/pFVqGjrqdD

— aya | day 11 (@this_safe_place) April 28, 2022