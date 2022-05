Kim Kardashian tuvo que bajar 7 kilos para ponerse el vestido de Marilyn Monroe

La socialité ha demostrado una vez más lo comprometida que está con la Gala del Met, evento benéfico que se lleva a cabo cada año en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.​​

Para la ocasión, Kim Kardashian decidió usar el legendario vestido desnudo, que usó la actriz Marilyn Monroe en 1962, para cantar “Feliz Cumpleaños”, a John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos.

El reto para la empresaria era entrar en el vestido, debido al valor histórico no puede ser modificado, se creía que no entraría la prenda, sin embargo, lo logró.

Para ello Kim Kardashian tuvo que bajar siete kilos en solamente tres semanas para prepararse y entrar en el atuendo, esto lo dio a conocer Kim en entrevista con Vogue, además detalló que en este tiempo no ha consumido ningún carbohidrato ni azúcares.

“Tuve esta idea de ponérmelo y cuando me lo probé vinieron con guardias armados y guantes, pero no me quedaba, así que los miré y les dije dame tres semanas y tuve que perder 16 libras, para poder encajar en esto, pero era un gran desafío, era como un papel, estaba decidida”, expresó Kim, quien también sorprendió al aparecer con el cabello rubio platinado. (A partir de 3:35:49 del siguiente clip)