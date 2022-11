Grupo Firme es abucheado en su presentación del medio tiempo en el Azteca

La afición que acudió al Estadio Azteca durante el partido entre el 49ers San Francisco vs Arizna Cardinals de la NFL abucheó a Grupo Firme.

Fue este inicio de semana que la agrupación mexicana se presentó en el descanso del Monday Night Football de la semana 11 de la temporada 2022 de la NFL, pero lamentablemente no fue recibida como ellos esperaban.

De acuerdo a usuarios en redes sociales que acudieron al Coloso de Santa Úrsula, que fueron testigos del evento, al momento de que Grupo Firme, comenzara su presentación se escucharon los abucheos de los aficionados presentes.

La agrupación, abrió su presentación, en una de las partes bajas de las gradas del Estadio Azteca y tuvo una duración de 10 minutos, tiempo en el que se repitieron las muestras de rechazo por los espectadores.

No empiecen con su patriotismo barato. Quien eligió a Grupo Firme para la NFL no conoce a la afición, no realizó un estudio de mercado correcto.

Tremendo abucheo en el Estadio Azteca porque no era la música para la afición correcta. FINpic.twitter.com/7K13ocNZry

— Daniela Galindo (@danny_dgrz) November 22, 2022