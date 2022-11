Grupo Firme tocará en el medio tiempo del partido de la NFL en la CDMX

Definitivamente Grupo Firme se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes del momento y gracias a su popularidad han logrado romper un récord de asistencia en el Zócalo capitalino, por ello ahora han sido invitados a tocar en el regreso de la NFL en nuestro país, durante el Monday Night Football.

Será durante el medio tiempo del partido entre San Francisco y Arizona de la NFL en el Estadio Azteca donde Grupo Firme se presentará y se realizará el próximo 21 de noviembre.

Fue a través de sus redes sociales de Grupo Firme donde se dio a conocer la noticia sobre su actuación que se llevará a cabo en el Estadio Azteca y que está programada que suceda a partir de las 20:15 horas.

“¡Nos apoderamos del medio tiempo en México! Nos vemos este lunes 21 a las 8:15 pm en punto a través de ESPN e ESPN Deportes. @grupofirme takes the stage in Mexico! ️ See you Monday, 8:15PM ET”, se puede leer en el mensaje que compartieron en Instagram.