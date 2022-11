Anuel AA y Yailin la más viral anuncian si esperan niña o niño

A pesar de que la pareja vivió fuertes rumores de separación, donde hubo especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de Anuel AA, todo parece indicar que su relación va viento en popa y están más unidos que nunca sobre todo por la noticia que acaban de anunciar.

Fue la noche de este lunes cuando Anuel AA y Yailin reapareció en redes sociales después de una larga ausencia.

Por su parte, Yailin colgó un video en el que aparecen juntos a a punto de conocer el sexo de su bebé.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo ‍‍ no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, escribió la cantante en la descripción de la publicación.