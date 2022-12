Gerard Piqué se burla de la Selección Mexicana por su participación en Qatar

El futbolista, Gerard Piqué se burló de la actuación que tuvo la Selección Mexicana en Qatar 2022, y utilizó frases sarcásticas para describir el desempeño del tri que estuvo bajo la batuta del argentino Gerardo Martino.

Fue durante una transmisión junto a Ibai Llanos, el popular streamer español, con quien forma parte de la sonada ‘Kings League’, torneo de Futbol 7 con algunas estrellas del balompié, donde el español hizo los comentarios que hicieron romper las redes sociales.

Varios usuarios en redes sociales han reaccionado criticando al futbolista y en distintas plataformas se ha compartido el video, del podcast que fue grabado antes de la final del mundial, donde Piqué se burla de México por su eliminación en la Fase de Grupos.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, expresó de forma sarcástica.