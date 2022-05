Hermana de Amber Heard testifica y no coincide con el testimonio de la actriz

Este miércoles varias personas testificaron a favor de Amber Heard, su hermana de la actriz, amigos y otras personas cercanas, en la recta final del juicio que se contempla termine la próxima semana. Aunque ningún testigo declaró haber visto una agresión, advirtieron que vieron algunos rasguños, moretones y señales de agresiones.

La hermana de la actriz estadounidense, Whitney Henriquez, quien ha adoptado el apellido de su marido, describió el deterioro de su hermana, aseguró que su hermana era alegre, luminosa y feliz pero todo empeoró su estado físico.

“Pesaba como 45 kilos. Estaba demacrada, no dormía… tenía un aspecto diferente”, dijo la hermana de Amber en su testimonio.

Además habló del incidente de las escaleras que tanto Johnny como Amber y testigos del actor han contado su propia versión, por su parte Whitney también contó la suya con algunas discrepancias en los hechos, relató que vio a Depp arrojar una lata de Red Bull a su enfermera, Debbie Lloyd, lo que Lloyd negó en su testimonio.

“Él viene detrás de mí, me golpea en la espalda. Escucho a Amber gritar, ‘no le pegues a mi maldita hermana’. Ella le lanza golpes, le da uno. En ese momento, Johnny ya había agarrado a Amber por el cabello con una mano y la golpeaba repetidamente en la cara con la otra”, aunque Heard en su testimonio dijo que vio a Depp jalar a su hermana.

Whitney Henriquez testifies wife beater Depp grabbed Amber Heard by the hair with one hand and was whacking her repeatedly in the face with the other- "‘He Was Whacking Her Repeatedly in the Face" #IStandWithAmberHeard#JohnnyDeppisawifebeater#JohnnyDeppIsAnAbuser pic.twitter.com/VO2TVIdRx8 — Amber Heard Italia Fans (@AmberHeardIT) May 19, 2022

Durante el testimonio, fue contrainterrogada por Rebecca Lecaroz, abogada de Depp, quien la cuestionó sobre las razones por las que apoyaba a su hermana en continuar en la relación si supuestamente vio cómo trataba Johnny a Amber.

“Querías que la Sra. Heard se quedara con el Sr. Depp incluso después de que lo viste golpearla, ¿verdad? Eso es realmente simplificar demasiado algo que está lejos de ser simple. Una vez más, Amber estaba muy enamorada, al igual que Johnny. Ella me decía que quería algo. Así yo estuviera o no de acuerdo, así estuviera de acuerdo o no con lo que estaba pasando, no era mi lugar”, testificó Henriquez.

Los otros testigos durante el juicio fueron un maquillador y un entrenador de actuación que trabajaron con Heard, quienes dijeron que vieron a Heard con lesiones durante su relación con Depp, aunque su testimonio contradice el de dos agentes de policía de Los Ángeles, quienes testificaron anteriormente en el juicio que no vieron lesiones visibles en el rostro de Heard ni desorden en la casa de la expareja.

#AmberHeard's friend got emotional during a video deposition while explaining Heard's facial injuries. "It's a photo of Amber's face with two black eyes, and swollen bottom lip, swollen nose," Raquel Pennington said. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/rwHhxcenLH — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 18, 2022

Amber Heard reconoce que le regaló un cuchillo a Johnny Depp