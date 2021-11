Con lágrimas, Galilea Montijo quiere limpiar su imagen como “señora del narco”

Luego de ser vinculada con su comadre Inés Gómez Mont y sus actividades, Galilea Montijo quiere limpiar su imagen como “señora del narco”.

Entre lágrimas, la exconductora de Hoy asegura que tomará acciones legales a raíz de que la hayan nombrado “Señora del narco” y su supuesto vínculo con Arturo Beltrán Leyva.

Lo anterior surgió luego de que la periodista Anabel Hernández la incluyera en su más reciente libro “Emma y las otras señoras del narco”.

La mexicana afirma que está cansada de todos los rumores que han surgido en su contra durante los últimos meses. Pero está decidida a defenderse de las difamaciones pues incluso ha perdido trabajo por esta situación.

Por su parte, varios medios indican que dentro del libro se habla de que Galilea Montijo le dio su ayuda al cártel de los Beltrán Leyva cuando estaban en la cárcel.

Pero en un intento por apagar estos rumores, decidió acudir a los medios con el objetivo de negar cualquier clase de relación con estos criminales.

View this post on Instagram

“Qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores ‘que dice, que dice’. Viene de un canal de YouTube, que viene un libro, el libro no ha salido”, detalló.