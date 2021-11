En respuesta a las agresiones de su ex esposo, Ingrid Coronado confirma que Charly López y su hijo están separados.

A raíz de las declaraciones del exintegrante de Garibaldi, en donde asegura que Coronado es una mala persona, la conductora no dudó en responder.

Dentro de una entrevista en el programa “Sale el Sol”, la próxima estelar de TV Azteca indicó que ella no tiene nada que ver con los conflictos de su hijo con su padre.

View this post on Instagram

“Valdría la pena que nos preguntáramos ¿por qué Emiliano no quiere ver a su papá? Creo que muchas veces la nota se desvirtúa preguntándose ¿por qué él habla mal de mí? Y la pregunta sería ¿por qué Emiliano, que es su hijo, no quiere verlo?. Eso créeme que no tiene absolutamente nada que ver conmigo”, detalló.