G0lpean a Daniela, hermana de Gaby Spanic afuera de los juzgados

Fue a través de su cuenta verificada de Instagram que Gaby Spanic denunció el intento de homicidio que vivió su hermana Daniela en las afueras de los juzgados familiares de la Ciudad de México, lugar al que se presentó para realizar un trámite relacionado a su divorcio.

En su video, Gaby acusó directamente a Ademar Nahum, exesposo de la víctima, pues era la única persona que sabía a dónde iría Daniela ese día.

“Este fue un atentado de homicidio, no vayan a decir que es mentira, que es un invento mío como lo dijeron cuando nos envenenaron. Hemos sido muy perseguidas mi hermana y yo, estamos agotadas, cansadas”, señaló Gaby aparentemente consternada y agregó que noi dejaría sola a su hermana: “Yo ya no tengo miedo señores, yo nunca he tenido miedo. No estoy sola, mi hermana no está sola, principalmente tenemos al de arriba, que hace justicia. Y no me voy a callar la boca”.