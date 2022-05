Florinda Meza presume cuerpazo de infarto tomando el sol

En cada oportunidad que tiene, Florinda Meza recuerda a su esposo Roberto Gómez Bolaños, con quien llevó una relación de más de 30 años, sin embargo, solamente duraron casados 10 de esos años.

En las últimas horas la actriz sorprendió a sus más de 239 mil seguidores de Instagram al compartir una fotografía en bikini, la cual le tomó su esposo y en la misma Florinda Meza luce su cuerpazo de infarto mientras disfruta del sol y se broncea.

“A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía “Es que hasta dormida eres bonita”. Era muy romántico. Lo extraño mucho, siempre”, escribió en la descripción de la postal.