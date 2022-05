Paula Levy revela que fue víctima de abus0

La hija menor de la fallecida Mariana Levy, usó su cuenta de Instagram para revelar que fue víctima de abuso.

Fue este viernes cuando la joven de 20 años confirmó que sufrió violencia doméstica hace tres años por parte de su ex novio y que hace dos años ella misma compartió los golpes que tenía, además explicó que ya está en un proceso legal en contra de esta persona, quien sigue acosándola.

De acuerdo a su explicación, esta persona es quien filtró la información que comenzó a circular recientemente y que varios medios de comunicación rescataron para comenzar a difundir la violencia que vivió, haciendo creer que es por parte de su actual novio.

“La verdad llevo ya un rato guardándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar. Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave. Por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían, minimizando años de abuso, años de manipulación. Minimizando cosas horribles que me hicieron mierda de mil maneras, alejándome cada vez más de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso, pero estoy lista para romper el silenci, esperando que esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar”, se podía leer en el mensaje publicado el fin de semana pasado.