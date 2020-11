Filtran vídeo de Larry Ramos hablando de su situación legal

El vídeo ha sido considerado una confesión de viva voz del colombiano, donde habla de su situación legal y cómo planea salir de ella.

Fue a través del Instagram de Guillermo Carvajal, ex manager de Alejandra Guzmán, que se filtró el vídeo donde Larry Ramos, el actual esposo de Ninel Conde, confiesa las deudas que tiene y las personas que lo están demandado, como sabrás, Carvajal, demandó hace más de un año a Ramos.

En el vídeo detalla los posibles escenarios que tendría, pero también cómo podría solucionar las demandas de más de 12 personas. Se sabe que Larry Ramos, de 35 años debe aproximadamente 617 mil 700 millones de dólares y podría pasar de 15 a 25 años en prisión.

En el clip explica cómo con nuevos socios que lo recomienden podría tener dinero para pagar a los demandantes en aproximadamente 20 meses.

View this post on Instagram

Larry Ramos no se ha presentado a las audiencias por las demandas que han presentado algunas víctimas en su contra, por lo que el juez ha impuesto multas, aumentando así la deuda que presenta el empresario.

Después de que se difundiera este vídeo, el primero en reaccionar fue Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde y padre de Emmanuel, hijo que tuvieron en común y quien actualmente tiene su custodia completa.

“Este video representa una confesión de puño y letra de más de 30 crímenes, además de explicar de viva voz como planea 1. Dejar sin pago a por lo menos 12 víctimas y 2. Que su única manera de salir de la actual situación es seguir cometiendo fraudes, ya que esas inversiones jamás se han efectuado. Me solidarizo con las víctimas y pongo todas las alertas, aplico todos los esfuerzos y toda la infraestructura necesaria para la protección de mi hijo que no debe hoy y no deberá mañana estar relacionado ni remotamente con este delincuente”.