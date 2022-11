Ferka denuncia que Christian Estrada le quitó a su hijo

Fue este fin de semana cuando Ferka denunció públicamente que su ex pareja, Christian Estrada, le quitó a su hijo, incluso hubo un par de videos que se difundieron en redes sociales del momento exacto en el que el famoso se lleva al menor.

A través de sus historias breves de su cuenta verificada de Instagram, Ferka dio a conocer que Estrada sustrajo a su hijo y se dirigía al ministerio para denunciar de manera penal al padre del menor pues con engaños y agresiones le quitó al menor.

“Me acaba de quitar a mi hijo, Christian Estrada Martínes, yo me encontré con él para que vea a su hijo, porque siempre ha dado declaraciones de que le le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejó ver, me cité con él y me planteó una emboscada con un falso abogado”, señaló en su video.