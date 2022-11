Ferka rompe el silencio y habla de lo que vivió con Christian Estrada

María Fernada Quiroz, mejor conocida como Ferka decidió romper el silencio sobre su separación de Christian Estrada y detalló que vivió abuso emocional.

Fue durante la transmisión del programa matutino ‘Hoy’ donde, evidentemente afectada, Ferka confesó que aunque su relación iba muy rápido, jamás le hizo caso a los detalles que le advirtieron que su pareja era violenta, pero por amor dejó pasar y no supo poner límites.

“Hagan caso cada vez que vean un foco rojo, no supe poner límites a tiempo, no lo hice”, dijo Ferka y agregó que fue víctima de violencia psicológica, “hay violencia…creo que la emocional es bien difícil porque nos quedamos calladas…hoy levanto la mano y digo por favor no se dejen…”.